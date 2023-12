Quanto guadagnava Dwayne Johnson da wrestler? La sua prima paga fu bassissima!

Dwayne Johnson è tornato al wrestling a quattro anni del ritiro, sulla scia di una gloria sempre maggiore; eppure, stando a una sua recente intervista, scopriamo che i primi passi nella carriera sono stati tutt'altro che felici. Basti pensare alla prima paga ricevuta da The Rock, a dir poco bassissima!

In particolare, guadagnava 40 dollari a incontro (all'incirca 37 euro). "All'inizio, ovviamente, non ero pronto per la WWE" ha dichiarato Johnson. "Così ho iniziato la mia carriera facendomi le ossa nel Tennessee. C'era una compagnia di wrestling, laggiù, che si chiama USWA. Lì sono migliorato giorno dopo giorno, ma a caro prezzo. La garanzia per ogni notte era di 40 dollari".

Ha inoltre aggiunto: "Partecipavamo a un evento denominato Gimmick Table, con tanto di Polaroid. Se avessi lottato e affermato di aver lottato, quella notte, i 40 euro sarebbero stati garantiti. Potevamo rimanere fino all'intervallo. Senza contare le nostre Polaroid, che chiunque poteva portare con sé. Per prenderla, 5 dollari. Per firmarla, 10 dollari".

Oggi il suo patrimonio netto ammonta a 800 milioni di dollari, a cui si aggiungono le sponsorizzazioni con importantissimi marchi. Nell'ipotesi in cui The Rock avesse continuato a guadagnare i soliti 40 dollari a incontro, avrebbe dovuto disputarne l'assurda cifra di ben 20 milioni! Insomma, un risultato a dir poco irraggiungibile, perfino con una valanga di Polaroid...

Come se non bastasse, la sua carriera nel settore cinematografico e televisivo è più florida che mai. A proposito, quali sono i prossimi progetti di Dwayne Johnson? No, non ci riferiamo soltanto alla saga di Fast & Furious!