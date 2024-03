Quanto ha guadagnato Zendaya per Dune? Ecco quanto vale il ruolo di Chani

Quanto ha guadagnato Zendaya per Dune? Mentre i lavori su Dune 3 sono già iniziati, cerchiamo di capire quanto ha incassato la famosa attrice di Spider-Man e Euphoria per riprendere il ruolo di Chani dopo il cameo nel primo episodio del 2021.

Come forse saprete il budget di Dune: Parte 2 è stato pari a circa 190 milioni di dollari, e come accade spesso nel caso di film dai cast così vasti e colmi di star, tutti gli attori si sono dovuti 'accontentare' di un cachet molto inferiore a quello che avrebbero ottenuto da un film che li avrebbe messi su un piedistallo come unici protagonisti: in questo senso, pur essendo stato promossa a co-protagonista assoluta del film, Zendaya per Dune 2 ha guadagnato 'solo' 2 milioni, una paga di tutto rispetto ma più bassa rispetto a quella che avrebbe intascato in un progetto con meno star.

Si tratta comunque del secondo cachet più alto del film (e un netto aumento rispetto al film del 2021, dal quale Zendaya aveva incassato 'solo' 300mila dollari), che per il sequel è inferiore solo a quello del protagonista Timothée Chalamet, che invece ha guadagnato 3 milioni di dollari per riprendere il ruolo del protagonista Paul Atreides. Tra gli altri membri del cast, il più pagato è stato Dave Bautista, che ha incassato 1 milione per la sua parte, seguito da Rebecca Ferguson e dai suoi 600mila dollari per la parte di Lady Jessica. Dietro di loro, in ordine, Josh Brolin (500mila), Florence Pugh (300mila), Austin Butler (250mila) e Christopher Walken (200mila dollari). Al momento della stesura di questo articolo non sono ancora stati resi noti i cachet di Javier Bardem o Lea Seydoux, ma anche per loro ci si aspettano cifre simili.

Dune 2 è ora al cinema. Per altre letture, scoprite cosa potrebbe raccontare Dune 3.