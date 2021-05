Quanto ha guadagnato Tom Holland? Tutti i numeri della star di Spider-Man

Tom Holland è ancora giovanissimo, ma può già vantare un curriculum di tutto rispetto e una carriera che, salvo clamorosi imprevisti, sembra decisa a puntare sempre più in alto: da Spider-Man: No Way Home ad Uncharted, i prossimi tempi vedranno il nostro impegnato in un po' di franchise di primissima fascia.

Solo 24 anni, dunque, ma già nel novero degli attori più conosciuti, apprezzati e pagati al mondo: il nostro Tom ha visto infatti il suo conto in banca crescere significativamente nel corso dell'ultimo anno, al punto da lasciarsi alle spalle colleghi anche di una certa esperienza e blasone.

Secondo la lista stilata qualche giorno fa da People With Money, infatti, Holland ha guadagnato ben 81 milioni di dollari tra l'aprile del 2020 e l'aprile del 2021, guadagnando con largo margine il titolo di attore più pagato del mondo (il distacco dal secondo classificato ammonta a qualcosa come 50 milioni di dollari).

Insomma, un periodo d'oro nel vero senso della parola per il nostro Tom, che a questo punto può guardare con giustificato ottimismo al suo futuro nel mondo di Hollywood. Negli ultimi giorni, intanto, abbiamo visto l'attore piuttosto malconcio sul set di Spider-Man: No Way Home grazie alle nuove foto del backstage.