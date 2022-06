Quanto ha guadagnato Tom Cruise con Top Gun Maverick? Si, una valanga di soldi

Top Gun Maverick ha superato i 700 milioni di dollari a livello globale e ora 'rischia' di sorpassare il tetto del miliardo di incasso grazie alla sua incredibile tenitura, indifferente al passare dei giorni: ma con questo successo incredibile quanto ha guadagnato Tom Cruise a livello personale?

Oltre ad essere il protagonista del film diretto da Joseph Kosinski, infatti, fin dal titolo - che mette in bella mostra 'Maverick', ovvero il soprannome del suo personaggio Pete Mitchell - Tom Cruise è anche l'anima del progetto, al quale ha preso parte anche in qualità di co-produttore. Il budget di $170 milioni di dollari è stato ampiamente recuperato dagli incassi delle scorse settimane - al momento della stesura di questo articolo, con i numeri ancora da aggiornare al week-end in corso, Top Gun Maverick segna 622 milioni di dollari a livello globale - ma fiutando l'affare Tom Cruise ha scommesso personalmente sul successo del sequel: optando per una commissione anticipata inferiore al normale cachet di $13 milioni di dollari, infatti, la star ha inserito nel suo contratto una clausola che gli dà il diritto del 10% del lordo incassato dalla Paramount, una cifra che solitamente comprende circa la metà del totale al botteghino.

Al momento non è dato sapere quanto abbia incassato la star con la sua nuova produzione, ma gli analisti concordano che la paga di Tom Cruise per Maverick sarà compresa tra i 30 e i 43 milioni di dollari. Tuttavia, chiaramente, più il film continuerà ad incassare nelle prossime settimane più la percentuale del 10% guadagnerà valore, facendo lievitare il guadagno finale dell'attore.

