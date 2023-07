Quanto ha guadagnato Tom Cruise per Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno? L'attore e produttore del film diretto da Christopher McQuarrie viene dagli incassi di record di Top Gun: Maverick, ma Ethan Hunt è riuscito a fare di meglio per il suo conto in banca?

La superstar, forse l'attore più famoso al mondo, ha una lunga tradizione di enormi cachet nel suo curriculum, e nel corso degli anni è diventato comodamente uno degli attori più pagati di tutti i tempi anche grazie al fatto che, molto spesso, i suoi contratti prevedono anche delle percentuali sugli incassi e dei bonus per i raggiungimenti di vari obiettivi commerciali. Nel caso specifico del nuovo Mission: Impossible, stando ad un nuovo rapporto di Variety Tom Cruise è già stato pagato tra i 12 e i 14 milioni di dollari solo per Mission: Impossible 7, escludendo i futuri bonus per gli incassi e soprattutto il cachet per il prossimo film Mission: Impossible 8, la Parte Due di Dead Reckoning, le cui riprese sono ancora in corso.

Se la cifra vi sembra 'un po' bassa', specialmente considerando tutte le volte in cui Tom Cruise rischia la vita sul set della saga, va sottolineato che questo stipendio riguarda soltanto il 'Tom Cruise attore', e non tiene conto del Tom Cruise produttore. Ad esempio, per Top Gun: Maverick Tom Cruise venne pagato 13 milioni, ma in qualità di produttore ottenne anche il 10% del profitto lordo sugli incassi, il che ha le sue entrate oltre i 100 milioni. Per sapere quanto effettivamente la star guadagnerà da Mission: Impossible 7, dunque, bisognerà attendere la fine della corsa del film nelle sale.

Tra le paghe più alte ricevute da Tom Cruise nel corso della sua carriera, ricordiamo anche i 100 milioni di dollari aver recitato in La guerra dei mondi di Steven Spielberg e i 70 milioni per Vanilla Sky di Cameron Crowe. Un dirigente della Paramount studio ha osservato: “Non scommetterei mai contro Tom Cruise. La maggior parte degli attori non vale quanto vengono pagati, ma Cruise è l'unico, forse insieme a Dwayne Johnson, a giustificare il proprio stipendio”.