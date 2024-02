Quanto ha guadagnato Timothée Chalamet con Dune 2? Il cachet del cast del sequel

Quanto ha guadagnato Timothée Chalamet in Dune 2? Il budget di Dune: Parte 2 ammonta a 190 milioni, che comprendono ovviamente il cachet sborsato dalla produzione per pagare il cachet degli attori.

Come quasi sempre accade nel caso di film dai cast imponenti e pieni di star, ovviamente, ogni attore si deve 'accontentare' di una paga più bassa del solito, o comunque inferiore ad un progetto incentrato su un solo grande attore di peso: questa regola generale è valsa anche per Dune: Parte 2, per il quale la maggior parte del budget è stata utilizzata per la realizzazione dei set e della visione generale di Denis Villeneuve per il mondo adattato dal romanzo di Frank Herbert.

In questo senso, Timothée Chalamet ha guadagnato 3 milioni di dollari per riprendere il ruolo del protagonista Paul Atreides, il cosiddetto Muad Dib, il Messia dei Fremen: per l'attore, che sempre per Warner Bros veniva dal successo stratosferico di Wonka, si tratta del cachet più alto di tutto il cast, con la co-protagonista Zendaya pagata 2 milioni. Tra gli altri, Rebecca Ferguson ha incassato 600mila dollari per la parte di Lady Jessica, Austin Butler 250mila dollari, Florence Pugh 300mila, Dave Bautista 1 milione, Christopher Walken 200mila dollari, Josh Brolin 500mila dollari, mentre al momento della stesura di questo articolo non sono ancora noti i cachet di Javier Bardem o Lea Seydoux, che comunque si aggireranno certamente intorno alle cifre di quelli dei colleghi.

Dune 2 è ora al cinema in Italia, distribuito da Warner Bros.