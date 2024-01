Quanto ha guadagnato Peter Jackson con Il Signore degli Anelli?

I grandissimi guadagni de Il Signore degli Anelli al cinema non sono ovviamente finiti soltanto nelle tasche dei produttori: Peter Jackson era anche lì, perciò vediamo assieme quanto è stato pagato il regista per la trilogia.

Stando a quanto riportato da Forber, Peter Jackson era stato pagato dieci milioni di dollari in anticipo a film per la trilogia de Il Signore degli Anelli. E questo soltanto per quanto riguarda il cachet da regista.

C'è poi da tenere in conto la percentuale sugli incassi, che da contratto Peter Jackson possedeva. Sempre stando a Forbes pare che avesse circa il 10% sui profitti ottenuti da ogni singolo film al box office. Dato che la trilogia ha incassato circa tre miliardi in sala nel corso di tutte le sue programmazioni capite bene che il guadagno finale del regista è aumentato decisamente.

Peter Jackson ha perciò guadagnato una cifra decisamente considerevole, che è andata poi ad aumentare visto che, come riporta sempre Forbes, nel 2021 il regista è diventato ufficialmente miliardario soprattutto grazie agli introiti della Weta Digital (ora Weta FX), compagnia di effetti speciali per il cinema fondata dallo stesso Jackson, che ha appunto curato il lavoro de Il Signore degli Anelli e pure dei due Avatar di James Cameron.

E a questo punto se anche qualche attore ha portato via oggetti dal set de Il Signore degli Anelli non sarà stato un grande problema.