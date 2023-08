Quanto ha guadagnato Margot Robbie per Barbie? La cifra è da capogiro

I record al botteghino di Barbie non si contano più ormai, e il successo del nuovo film Warner Bros sarà a dir poco significativo per la carriera (e il conto in banca) di Margot Robbie, star che oltre ad essere la protagonista della pellicola ne è anche produttrice.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Variety, grazie agli incassi stratosferici di Barbie - che ha superato il miliardo di dollari a livello globale e che presto diventerà il film di maggior successo del 2023 scavalcando il record di Super Mario Bros, fermo a 1,3 miliardi - Margot Robbie guadagnerà circa 50 milioni di dollari, che includono sia il cachet come attrice che i ritorni sui bonus raggiunti al botteghino. Anche la regista e co-sceneggiatrice di Barbie, Greta Gerwig, scelta personalmente da Margot Robbie, probabilmente riceverà dei bonus sostanziali grazie dell'enorme successo del film, anche se attualmente i termini del suo contratto non sono noti.

Finora Barbie ha incassato l'incredibile cifra di 526,3 milioni di dollari al botteghino nazionale da quando è uscito un mese fa, oltre a 657,6 milioni di dollari al botteghino internazionale: ciò equivale a 1,18 miliardi a livello globale, una cifra che ovviamente continuerà a salire nei prossimi giorni dato che Barbie è ancora in cima alle classifiche al botteghino al suo quarto week-end di programmazione. Il film è ora la seconda uscita con il maggior incasso nella storia della Warner Bros. a livello globale, dietro soltanto a Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2.

È anche il film diretto da una donna con il maggior incasso di sempre, avendo superato il precedente detentore del record Frozen II, co-diretto da Jennifer Lee.