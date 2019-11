Ecco quanto ha guadagnato Joaquin Phoenix per interpretare Joker

Joker ha ormai raggiunto il miliardo di dollari di incasso in tutto il mondo, oltre a essere il film Rated-R più redditizio di tutti i tempi, e buona parte del merito va alla strepitosa interpretazione di Joaquin Phoenix. L'attore è da anni considerato uno dei migliori al mondo per la critica.

Il suo nome, però, non è così spesso associato a blockbuster e film di successo dal punto di vista dei numeri al botteghino, quanto piuttosto a film d'autore e produzioni indipendenti. Forse è per questo che la cifra che Phoenix ha guadagnato per vestire i panni di Arthur Fleck, pur essendo ovviamente di tutto rispetto, è inferiore a quanto si potrebbe immaginare per un film "miliardario". Si parla infatti di 4,5 milioni di dollari.

Per fare un raffronto, si stima che Margot Robbie abbia guadagnato tra i 9 e i 10 milioni di dollari per Birds of Prey, mentre il cachet di Gal Gadot per Wonder Woman 1984 è di dieci milioni. Difficilmente i due film supereranno gli incassi di Joker, ma si tratta sicuramente di due potenziali campioni di incassi.

Il film di Todd Phillips, invece, era considerato quasi una scommessa dalla Warner Bros, prima che il suo travolgente successo lo trasformasse in un vero e proprio evento culturale.

Per il suo ruolo in Joker Joaquin Phoenix sarà premiato a Palm Springs in occasione dell'International Film Festival, in programma all'inizio di gennaio. Negli ultimi giorni l'attore ha anche commentato una teoria dei fan su Joker.