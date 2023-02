Quanto ha guadagnato James Cameron con Avatar 2? Forse fareste meglio a sedervi

Titanic ha contro superato Avatar La via dell acqua riprendendosi almeno temporaneamente la terza posizione nella classifica del box office all time, ma il successo stratosferico del sequel di Avatar ha fatto di James Cameron un uomo molto ricco...o, almeno, molto più ricco.

In un nuovo rapporto di Forbes, infatti, viene rivelato che Avatar: La via dell'acqua è valso a James Cameron un cachet di 'minimo' 95 milioni di dollari, secondo gli esperti del settore. La cifra fa del regista - nonché produttore - della saga di Avatar una delle star del mondo dell'intrattenimento di maggior successo del 2022, in una lista che include stelle del cinema, della televisione e della musica: James Cameron è all'ottavo posto di questa speciale classifica, ma è anche l'unico regista nella top 10.

Il motivo principale per cui James Cameron è stato in grado di guadagnare quasi 100 milioni di dollari da Avatar: The Way of Water si chiama accordo "back-end-heavy", che sostanzialmente permette al regista di ricevere dei bonus economici ogni volta che il suo film sorpassa un determinato traguardo al botteghino: considerato che Avatar 2 è diventato il terzo maggior incasso di sempre con un box office di 2,214 miliardi a livello globale (al momento della stesura di questo articolo come detto Titanic è tornato in terza posizione, ma lo scarto ora è di soli 4 milioni e probabilmente alla fine della corsa Avatar 2 sarà di nuovo terzo), è chiaro che i bonus entrati nella busta paga di James Cameron sono stati parecchi, e solo quando il film uscirà dalle sale si potrà stabilire quale sarà stato il guadagno effettivo dell'autore.

Comunque, se questi 'minimo' 95 milioni di dollari vi sembrano tanti, sappiate che per James Cameron sono quasi briciole: il regista canadese, infatti, con il primo Avatar guadagnò ben 350 milioni di dollari.