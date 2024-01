Quanto ha guadagnato Emma Stone per Povere Creature? Il cachet dell'attrice da Oscar

Quanto ha guadagnato Emma Stone per Povere creature? Il nuovo film di Yorgos Lanthimos è al cinema in Italia, diamo un'occhiata al budget e al cachet percepito dalla sua star protagonista.

Emma Stone è da diversi anni una delle star più pagate del mondo, con il suo cachet salito vertiginosamente nel 2017 dopo il successo planetario ottenuto con La La Land, tanto che in quell'anno superò perfino Scarlett Johansson e Jennifer Lawrence in questa speciale classifica diventando l'attrice più pagata in assoluto. Le cose ovviamente sono cambiate per Povere creature, un 'piccolo' film dal budget di circa 35 milioni di dollari la cui popolarità però è stata immediatamente vincente e ha dato frutto ad un box office di 52 milioni di dollari a livello globale (almeno fino ad oggi).

Per Povere creature Emma Stone è stata pagata 6 milioni di dollari, il cachet più alto in assoluto di tutto il cast all-star: i co-protagonisti Mark Ruffalo, Willem Dafoe e Margaret Qualley infatti sono stati pagati rispettivamente 3 milioni, 2 milioni e 100mila dollari. Da notare poi che Emma Stone è anche produttrice del film insieme a Yorgos Lanthimos, solo uno dei tanti altri paragoni possibili con il film 'gemello diverso' Barbie di Greta Gerwig e Margot Robbie.

Ovviamente, però, il guadagno di Emma Stone con Povere creature è destinato ad aumentare anche in prestigio: oltre alle 11 nomination agli Oscar 2024, il film - già vincitore del Leone d'oro a Venezia - probabilmente porterà la star alla vittoria della sua seconda statuetta come miglior attrice dopo quella ottenuta con La La Land, e un secondo Oscar potrebbe garantirle nuovi ruoli ancor più importanti e cachet di nuovo altissimi.