Quanto ha guadagnato Dakota Johnson per il suo ruolo in Madame Web?

Non è mai facile fare in conti in tasca agli attori, perché non sempre il cachet di un singolo film viene esplicitato dalla produzione. Ma grazie a qualche report di siti statunitensi possiamo avere un'idea di quanto ha guadagnato Dakota Johnson per Madame Web.

Intanto il budget totale di Madame Web dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 milioni di dollari, con Variety che ne riporta circa 80 per la produzione in sé e una ventina per quanto riguarda la pubblicità. Un costo quindi tutto sommato ridotto per un cinecomic di questo tipo.

Ovviamente essendo Dakota Johnson nel ruolo della protagonista è lei quella con il cachet più alto, che secondo diversi report di portali statunitensi si aggira attorno ai 5 milioni di dollari totali. Non sappiamo però se nel contratto è presente anche una parte legata alla percentuale sugli incassi del film oppure no. Ricavi che rischiano di essere bassi, ecco quanto sta incassando per ora Madame Web al box office.

Facendo comunque due calcoli è normale che Dakota Johnson abbia ricevuto un compenso di quel tipo: è la protagonista, interpreta il personaggio da cui il film prende il nome e ha ormai uno status decisamente importante nel panorama hollywoodiano.

