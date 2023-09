Quanto ha guadagnato Clint Eastwood? Il patrimonio del regista e attore

Esistono poche leggende del Cinema ancora in vita alla pari di Clint Eastwood, attore e regista che ha segnato indelebilmente la Settima arte sia davanti che dietro la macchina da presa. Ma qual è il patrimonio del "texano dagli occhi di ghiaccio"?

Partiamo con il dire che Clint Eastwood è nel business cinematografico da una vita, ma non è soltanto il suo lavoro come attore e regista che gli fa guadagnare soldi. Per esempio nel 1986 è stato eletto sindaco di Carmel, in California, restando in carica per due anni senza poi ricandidarsi. Oppure ha avuto una piccola carriera musicale, pubblicando album e singoli anche per i suoi film.

Restano comunque piccolezze rispetto alla sua carriera cinematografica, che al momento stando a siti di analisi come Celebrity Net Worth gli ha fruttato un patrimonio complessivo di circa 375 milioni di dollari. Tra l'altro a 93 anni Clint Eastwood ha già iniziato le riprese del suo prossimo film.

Non si sanno di preciso le percentuali e gli incassi che andavano a Clint Eastwood per ogni singolo film, ma secondo Box Office Mojo le sue pellicole hanno incassato negli Stati Uniti una cifra complessiva di un miliardo e 81 milioni.

Mentre il film da lui diretto che ha incassato di più è American Sniper del 2014 con protagonista Bradley Cooper, basato sull'autobiografia omonima dell'ex NAVY Seal Chris Kyle, che Cooper interpreta. Ha guadagnato in tutto il mondo al botteghino oltre 547mila dollari.

Un patrimonio quindi molto sostanzioso quello di Clint Eastwood, costruito in anni e anni di carriera che lo hanno portato a essere un'icona cinematografica mondiale. Anche se, forse non lo sapevate, ma Clint Eastwood aveva detto no ad Apocalypse Now.

E voi vi aspettavate questo patrimonio per l'attore? Diteci la vostra nei commenti!