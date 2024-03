Quanto ha guadagnato Christopher Nolan per Oppenheimer? Non ci crederete mai

Quanto ha guadagnato Christopher Nolan per Oppenheimer? Mentre Oppenheimer si avvicina agli Oscar 2024 come stra-favorito, Forbes ha svelato la cifra incassata dal regista e produttore del film, nominato a miglior regia e a miglior film per la 96esima edizione degli Academy Awards.

Secondo un nuovo rapporto di Forbes, si stima che Nolan abbia guadagnato il 15% del "primo dollaro lordo" di Oppenheimer, il che significa che il regista è stato pagato una percentuale di ogni dollaro guadagnato dal film prima delle spese recuperate dalla Universal Pictures: in questo conteggio rientrano gli incassi al botteghino del film (oltre 950 milioni di dollari in tutto il mondo), le vendite di home video e la somma ottenuta dalla prima finestra di uscita in streaming.

L'importo è stimato in 72 milioni di dollari al lordo delle imposte, quindi escluse le spese che il regista ha sborsato per gli onorari del suo agente e dei suoi avvocati: includendo anche queste, si parla di una cifra netta di circa 80 milioni. "È la più grande star del cinema al mondo in questo momento", ha detto a Forbes un anonimo talent manager che rappresenta grandi nomi di Hollywood.

Per altri contenuti a base di 'numeri', scoprite quanto ha speso Universal per la campagna Oscar di Oppenheimer: neanche a dirlo, si tratta della cifra più alta tra tutti i film candidati agli Oscar 2024.