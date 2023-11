Quanto ha guadagnato Brie Larson per The Marvels?

Torna di nuovo l'appuntamento in cui proviamo a fare i conti in tasca agli attori, in questo caso ci concentriamo su Brie Larson e vediamo se ci sono notizie sul suo cachet per The Marvels, nuovo capitolo della maxi-saga MCU.

Ve lo diciamo subito con chiarezza: oltre a recuperare la nostra recensione di The Marvels sappiate che per questo film non abbiamo la certezza assoluta di quanto Brie Larson sia stata pagata. Infatti gli studios raramente pubblicano i cachet dei vari attori e nel corso del tempo spesso questi salari vengono fuori da altre fonti che comunque non vengono sempre confermate.

Sappiamo però che per il primo Captain Marvel, al suo debutto nell'MCU, Brie Larson era stata pagata circa cinque milioni di dollari, cosa rara per i Marvel Studios visto che al suo debutto è difficile che un attore ottenga già una cifra così alta.

Partendo da questa cifra è ovvio immaginare che nelle sue apparizioni successive il cachet di Brie Larson sia aumentato, fino ad arrivare a The Marvels che la vede di nuovo protagonista.

Ecco, per il film diretto da Nia DaCosta sembra che Brie Larson abbia guadagnato circa quindici milioni di dollari più bonus legati al botteghino, anche se The Marvels è un record negativo al box office quindi difficilmente sotto questo punto di vista aumenterà il suo indotto finale.

Restano comunque cifre enormi per un personaggio che a conti fatti è apparso poco nel Marvel Cinematic Universe rispetto ad altri suoi comprimari come Thor o Black Widow, i cui interpreti avevano incassato cifre simili nei film precedenti.

E voi la sapevate questa sul cachet di Brie Larson? Diteci la vostra nei commenti!