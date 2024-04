Quanto guadagnano i capi di Netflix, cifre da capogiro per i giganti dello streaming

A quanto ammontano i guadagni dei boss Netflix? Lo streaming è ormai un mondo parecchio redditizio nel settore dell'entertainment e Netflix è certamente una delle realtà leader, che da diversi anni ormai è approdata anche in Italia, sfornando serie tv e film ogni anno e conquistando un buon numero di abbonati.

Netflix ha 13 milioni di nuovi abbonati all'orizzonte ma i capi dello streamer quanto guadagnano? Secondo The Wrap, il co-amministratore delegato Ted Sarandos ha visto diminuire leggermente il proprio compenso a 49,8 milioni di dollari rispetto ai 50,29 del 2022 dopo che la piattaforma streaming ha apportato modifiche alle sue politiche retributive per gli esecutivi. Il pacchetto di compensi prevedeva un salario base da 3 milioni di dollari, 28,3 in premi opzionali, 16,5 in compensi incentivanti non patrimoniali e 1,98 in altri compensi, compresi 13.200 dollari di contributi aziendali e altre cifre legate ai servizi auto, personale aereo aziendale e costi di sicurezza residenziale.

Il co-amministratore delegato Greg Peters, promosso nel ruolo nel gennaio 2023 dopo le dimissioni di Reed Hastings, ha ricevuto 40,1 milioni di dollari rispetto ai 28,1 del 2022, con un salario base da 2,89 milioni, 22,67 in premi opzionali, 13,9 in compensi incentivanti non patrimoniali e più di 620.000 dollari in altri compensi. Reed Hastings, oggi presidente del consiglio di amministrazione, si attesta a 11,2 milioni di dollari. Il dipendente che si trova a metà dell'organigramma di Netflix ha guadagnato 200.761 dollari nel 2023, e il rapporto tra il compenso di Sarandos e Peters e la sua è, rispettivamente, di 248 a 1 e 204 a 1.

Dopo le critiche ricevute, Netflix ha deciso di abbassare a 3 milioni di dollari il salario base dei suoi CEO, con il 50% della retribuzione in opzioni azionarie. Nei giorni scorsi hanno fatto discutere la scelta degli attori italiani di far causa a Netflix per i compensi irrisori.

