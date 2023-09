Quanto guadagna Tom Hanks? Scopriamo il patrimonio della star di Forrest Gump

Tra gli attori più di successo degli ultimi decenni c'è senza dubbio Tom Hanks. La star di Forrest Gump ha avuto una carriera eccellente, e continua a conquistare ruoli su ruoli, riconoscimenti su riconoscimenti. Il suo patrimonio poteva non riflettere tale professionalità?

Con oltre cinquanta film e quattro decenni di carriera, Hanks si aggiudica un patrimonio dal valore di 400 milioni di dollari, e probabilmente di più.

A rivelarlo è Celebrity Net Worth, che mostra inoltre la cifra che l'attore percepisce per ogni cameo (25 milioni di dollari) e altre cifre specifiche da far girare la testa. La sua carriera non è di certo finita qui, quindi chissà quanto s'innalzerà ancora il suo patrimonio!

Ma Tom Hanks non è solamente un attore incredibile, ma ha anche debuttato come scrittore: quest'anno infatti è uscito il suo romanzo d'esordio The Making of Another Motion Picture Masterpiece, definito dall'editrice come "un'opera selvaggiamente ambiziosa".

Il suo debutto è arrivato il 9 maggio di quest'anno. Di cosa tratta? The Making of Another Motion Picture Masterpiece è ispirato alla sua carriera ed è incentrato sulla realizzazione di un altro kolossal hollywoodiano, che come si può immaginare è un'impresa lunga e travagliata. Tra i personaggi ci saranno infatti ruoli caratteristici di questo settore: il regista, l'attore emergente, l'assistente di produzione e molti altri...!