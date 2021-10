Quanto guadagna The Rock? Scopriamo il patrimonio della star di Skyscraper

Questa sera The Rock torna in tv con Skyscraper, il film del 2018 scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber. Dopo alcuni anni trascorsi nel mondo del wrestling, Dwayne Johnson è approdato al cinema che conta, riuscendo ad entrare in alcuni dei franchise di maggiore successo. Scopriamo dunque a quanto ammonta il suo patrimonio.

Prima di diventare l'attore che tutti conosciamo, The Rock ha preso parte ai main event di Raw, SmackDown e a veri eventi in pay-per-view che lo hanno reso una vera e propria icona nel panorama della WWE e non solo, riuscendo addirittura ad entrare nella prestigiosa lista del Times dei 100 persone più influenti al mondo nel 2015.

Secondo fonti piuttosto attendibili, pare che attualmente il suo patrimonio ammonti attualmente a circa 450 milioni di dollari a cui devono necessariamente aggiunti i guadagni da capogiro degli ultimi due anni nei quali Dwayne Johnson ha accettato il ruolo di Black Adam nel DCEU. Pare che proprio la sua partecipazione a questo iconico franchise gli abbia permesso di guadagnare cifre a dir poco astronomiche e non a caso The Rock è stato uno degli attori più pagati negli ultimi anni.

Bisogna tener presente che gran parte dei guadagni della star di Skyscraper deriva anche dal suo account Instagram dove l'attore è particolarmente attivo. The Rock è infatti una delle star più seguite sui social e secondo un'analisi svolta dell'agenzia di marketing Hopper HQ, riesce addirittura a guadagnare fino a 890 mila euro per ogni suo singolo post.