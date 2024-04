Quanto guadagna oggi Zendaya? Il cachet della star di Challengers, Dune e Spider-Man

La fama di Zendaya in tutto il mondo è ormai totale: l'attrice ha conquistato sia il piccolo che il grande schermo, diventando un volto immediatamente riconoscibile per tutti. Ma quanto guadagna oggi la giovane star? Proviamo a capirlo assieme.

Iniziamo dicendo che i cachet degli attori non sono sempre resi pubblici con precisione, ma fra interviste agli addetti ai lavori e indiscrezioni possiamo fare sicuramente qualche stima, tenendo ben presente che il guadagno cambia da prodotto a prodotto e non è mai fisso.

Partiamo con il dato di Celebrity Net Worth, portale che segna il patrimonio netto degli attori: quello di Zendaya stando al sito è di 22 milioni di dollari nel 2024, confermando quanto la star sia in netta ascesa.

Sappiamo anche che per Dune - Parte 2 Zendaya ha avuto un cachet di circa 2 milioni di dollari, mentre invece per il primo capitolo (e per soli 7 minuti di screen-time) ne aveva incassati 300mila.

Ci sono poi le indiscrezioni su Euphoria, soprattutto per la terza stagione: sembra che Zendaya abbia raggiunto un accordo che la porterebbe a guadagnare circa un milione di dollari a episodio, cifra davvero enorme. Per fare un confronto, Sydney Sweeney avrebbe guadagnato circa 350mila dollari in totale per i primi 13 episodi. Intanto cosa sta succedendo con Euphoria 3?

E Spider-Man? Anche in questo caso il cachet di Zendaya è aumentato nel corso del tempo, portandola a guadagnare in totale circa 10 milioni di dollari per i tre film del Marvel Cinematic Universe.

E voi vi aspettavate queste cifre? Diteci la vostra nei commenti! Intanto ecco di cosa parla Challengers il nuovo film con Zendaya.

GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO STEELBOOK 3 (4K Ultra HD Blu è uno dei più venduti oggi su