Quanto guadagna oggi Scarlett Johansson? Ecco le cifre!

Non è mai facile stabilire quanto guadagnano effettivamente gli attori, dato che i compensi variano da progetto a progetto, ma oggi cerchiamo di capirlo assieme per quanto riguarda una superstar come Scarlett Johansson e il suo cachet.

Dato che i contratti per gli attori non sono mai gli stessi da film a film, Scarlett Johansson non ha un compenso base ma alcune fonti come Celebrity Net Worth riportano che solitamente l'attrice prende 10 milioni di dollari come anticipo per i film in cui recita.

A questi soldi vanno poi ad aggiungersi quelli che spesso guadagna con il box office: Scarlett Johansson infatti ha anche dei ricavi su alcuni film per quanto riguarda il loro incasso al botteghino, fruttandole una percentuale ulteriore rispetto al compenso base per cui era già stata pagata.

Era diventato infatti famoso il caso di Black Widow: Scarlett Johansson aveva una percentuale di ricavo sugli utili in sala ma la Disney a causa della pandemia da Covid aveva deciso di rilasciare il film anche su Disney Plus, non soltanto in sala, portando l'attrice a fare causa alla compagnia, concludendo poi il tutto con un altro accordo privato fra le parti.

Scarlett Johansson stando poi a Forbes è stata l'attrice più pagata al mondo sia nel 2018 che nel 2019, incassando rispettivamente 40.5 e 56 milioni di dollari in quei due anni. Senza contare poi Endgame (su cui aveva una percentuale sui profitti) oppure Ghost in the Shell, per il quale è stata pagata 17.5 milioni di dollari.

Insomma sembra che adesso la paga di Scarlett Johansson a film si aggiri fra i 10 e i 15 milioni di dollari di base, più l'eventuale percentuale sui ricavi. Eppure sapete quanto è stata pagata Scarlett Johansson per Asteroid City?

E secondo voi è una cifra adeguata per un attrice del suo calibro?