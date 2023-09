Quanto guadagna oggi Quentin Tarantino? Il cachet del regista

Uno come Quentin Tarantino può permettersi di fare il bello e il cattivo tempo, anche economicamente parlando: il regista di cult assoluti come Pulp Fiction e Kill Bill è uno che assicura il dominio assoluto sul box-office a ogni sua uscita, per cui è facile immaginare che il cachet richiesto non sia esattamente dei più bassi.

In queste ore in cui Tarantino stesso conferma il suo addio al cinema in occasione di The Movie Critic, dunque, tiriamo un po' di somme e cerchiamo di capire quale sia la situazione economica del buon Quentin, tra patrimonio complessivo e ingaggio percepito per ogni suo film.

Stando a quanto riportato da Celebrity Net Worth, il patrimonio del regista di Bastardi Senza Gloria e Django Unchained dovrebbe ammontare ad oggi a qualcosa come 120 milioni di dollari (più che comprensibile per un regista capace di sfondare la soglia del miliardo di dollari d'incasso globale con i suoi film).

Per quanto riguarda il compenso per singolo film, invece, non disponiamo ovviamente delle cifre dettagliate, ma la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 30/40 milioni di dollari a produzione. Mica male, non trovate? Ma d'altronde parliamo sempre di uno come Quentin Tarantino! Qui, intanto, trovate la nostra classifica dei film di Tarantino dal peggiore al migliore.