Quanto guadagna oggi Jackie Chan? Il cachet dell'attore

Quanto guadagna Jackie Chan? Scopriamo il cachet e il patrimonio del mitico attore hongkonghese, famoso per le sue spericolate commedie d'azione di arti marziali.

Dovete sapere infatti che Jackie Chan è uno degli attori più pagati al mondo, dato che oltre ai 'semplici' cachet per i film realizzati, la star alimenta le sue entrate grazie alle numerose sponsorizzazioni, ai contributi in qualità di produttore e anche alla sua linea di sale cinematografiche. Per lui si parla di un guadagnato di circa 40 milioni all'anno: secondo Forbes, nel 2022 Jackie Chan ha incassato 45 milioni, più dei 40 milioni incassati nel 2020 ma meno dei 58 milioni arrivati nel 2019. Negli ultimi anni, l'incasso record è quello del 2016, quando Jackie Chan incassò 61 milioni di dollari.

Premiato con l'Oscar onorario nel 2017, nell'ultimo periodo Jackie Chan ha recitato nei film “The Climbers”, “Journey To China: The Mystery of Iron Mask” e “The Knight of Shadows: Between Yin and Yang”, garantendosi nel complesso un bel gruzzoletto da quasi 60 milioni di dollari. La star del cinema, nata a Hong Kong e protagonista di alcuni degli action più amati della storia del cinema (specialmente quelli degli anni ottanta e novanta (Police Story, Armour of God, Dragons Forever, e così via), molti dei quali del tutto inediti in Italia, nel complesso vanta un patrimonio netto di 400 milioni di dollari, che continua a salire di film in film (a tal proposito, qui potete recuperare il trailer di The Myth 2: A Legend).

