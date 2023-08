Quanto guadagna oggi Christopher Nolan? Il cachet del regista

Spesso ci concentriamo sui guadagni degli attori, che possono raggiungere cifre stellari. Ma alcuni registi non sono da meno, soprattutto quando si tratta di Christopher Nolan, da anni uno dei cineasti più influenti e importanti del nostro tempo. Ma quanto guadagna a film?

Non sempre i cachet dei registi vengono resi noti, almeno non dando cifre definitive. Eppure lo status raggiunto da Christopher Nolan è ormai imponente, e le cifre incassate da Oppenheimer al botteghino lo dimostrano con limpidezza. Per quanto riguarda il suo cachet, ai tempi di Dunkirk stando a un report di The Hollywood Reporter, Nolan era il regista più pagato di Hollywood e per quel film aveva un cachet di 20 milioni di dollari. Senza contare poi la percentuale sui guadagni in sala.

Viene quindi da pensare che per Oppenheimer abbia almeno ricevuto un compenso uguale (contando il budget non astronomico, di appena 100 milioni di dollari per un film ricco di star). Ma quello che davvero conta, e visti gli incassi del film conterà parecchio, è appunto la percentuale che Christopher Nolan incasserà dal botteghino.

Facendo l'esempio di Dunkirk, diversi report confermavano che aveva ricevuto il 20% lordo sugli incassi in sala, e facendo due calcoli a spanne è probabile che altri 100 milioni di dollari siano arrivati nelle tasche di Nolan.

Se le cifre fossero le stesse con Oppenheimer, che al momento veleggia sugli oltre 777 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, allora Christopher Nolan potrebbe davvero intascarsi un gruzzolo decisamente importante.

E voi cosa ne pensate di queste cifre? Siete andati a vedere l'ultimo film di Christopher Nolan?