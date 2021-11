Quanto guadagna Matt Damon? Ecco il patrimonio della star de I guardiani del destino

Questa sera Matt Damon torna in tv con I guardiani del destino, il film del 2011 scritto e diretto da George Nolfi, basato su un racconto del 1954 di Philip K. Dick, Squadra riparazioni. Nel corso degli anni però, l'attore ha preso parte anche a franchise di grande successo, scopriamo dunque qualche informazione in merito al suo patrimonio.

Stando agli ultimi dati a nostra disposizione, Matt Damon ha guadagnato ingenti somme di denaro dalla saga relativa a Jason Bourne, arrivando a percepire complessivamente oltre 10 milioni di dollari. Non meno importanti sono state pellicole del calibro di Will Hunting: Genio ribelle o The Departed che gli hanno permesso di incassare altri diversi milioni di dollari, più svariate candidature ai principali premi cinematografici esistenti.

Secondo le ultime stime, il patrimonio di Matt Damon si aggira intorno ai 96 milioni di dollari, e questo fa di lui uno degli attori più ricchi del momento. Probabilmente solo il patrimonio di Christopher Nolan è attualmente superiore a quello della star de I guardiani del destino.

Tra l'altro, Matt Damon si è detto contrario ai film sui supereroi, colpevoli a suo avviso di aver monopolizzato l'industria cinematografica a discapito di realtà minore. A suo avviso infatti, la crisi del cinema ha a che fare strettamente con l'avanzata dei cinecomic. Nonostante ciò, Matt Damon non si è fatto mancare un cameo in Thor: Love and Thunder.