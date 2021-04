Quanto guadagna Mark Wahlberg? Ecco le cifre della star di Transformers e Lone Survivor

Mark Wahlberg, il bad boy di Boston, è attualmente uno degli attore più impegnati di Hollywood. Presto lo vedremo nei panni di Sully in Uncharted ma, sono davvero tanti i ruoli che ricoprirà nei prossimi mesi.

Naturalmente, tanto lavoro significa anche tanti soldi. Proviamo dunque a scoprire quanto guadagna la star di Transformers e Lone Survivor, film con i quali torna in tv questa sera.

Mark Wahlberg ha iniziato a mettere da parte un bel gruzzoletto con il suo primo contratto discografico negli anni '90, quando era conosciuto come il rapper Marky Mark del gruppo Marky Mark & the Funky Bunch.

In generale l'attore ha guadagnato cifre esorbitanti per ciascuno dei suoi ruoli. Si è aggiudicato circa 2 milioni per Three Kings, 8 milioni per Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, 6 milioni per Rock Star, passando per i 5 milioni per The Departed – Il bene e il male e i 7,5 milioni per Ted. Tra le cifre più alte troviamo i 10 milioni per Cani sciolti e i 10 milioni per The Truth About Charlie e per finire gli oltre 17 milioni ottenuti per Transformers 4.

Il suo patrimonio attuale dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 milioni di dollari circa e pare che si rimpinguato di anno in anni dagli oltre 3 milioni guadagnati per i lavori da lui prodotti. Beh vista l'incredibile routine giornaliera di Mark Wahlberg, questi soldi sono ben guadagnati, che dite?