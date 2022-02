Quanto guadagna Kanye West? Il patrimonio della star da oggi su Netflix con Jeen-yuhs

Jeen Yuhs A Kanye Trilogy esce oggi su Netflix, e in preparazione alla visione del documentario disponibile sulla piattaforma di streaming on demand entriamo nelle 'tasche' della star del mondo della musica per scoprire quanto guadagna Kanye West.

Produttore, rapper, stilista e imprenditore americano, al momento della stesura di questo articolo Kanye West ha patrimonio netto di $6,6 miliardi di dollari: ma, come potete facilmente immaginare, questa impressionante fortuna non è stata messa insieme a forza di vendite di brani e dischi.

La stragrande maggioranza dei suoi guadagni proviene da royalties e altri guadagni legati al suo marchio Yeezy e alla partnership con Adidas. Tuttavia Yeezy possiede separatamente la sua linea di abbigliamento ad un titolo definitivo del 100%, cosa che gli frutta circa $1,5 miliardi all'anno. Secondo diverse stime di banche private, Yeezy è un marchio dal valore compreso tra i 4 e i 5 miliardi di dollari, che aggiungono $3-4 miliardi di dollari al patrimonio netto di Kanye. L'artista recentemente ha anche siglato un accordo di collaborazione con il marchio Gap, che aggiunge un altro miliardo di dollari al suo patrimonio netto.

Attualmente Kanye West è la persona di colore più ricca della storia: ha venduto 140 milioni di album/singoli nella sua carriera, possiede $100 milioni di immobili, il suo catalogo musicale vale $110 milioni di dollari, guadagna $150- $200 milioni in royalties Yeezy ogni anno e raggiunge i 6 miliardi di dollari di patrimonio netto grazie al valore degli accordi con Yeezy e Gap.

Nella sua carriera ha vinto anche 22 Grammy Awards, entrando nella top ten degli artisti musicali più premiati della storia.

