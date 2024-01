Quanto guadagna Julia Roberts? Il cachet della star di Il mondo dietro di te

Il mondo dietro di te, pellicola apocalittica dallo showrunner di Mr. Robot Sam Esmail, vanta un cast stellato: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Kevin Bacon tentano di sopravvivere mentre il mondo sta lentamente collassando. Un successo per Netflix pagato a carissimo prezzo per il cachet di Julia Roberts.

Avere nel cast una delle attrici più pagate al mondo ha (letteralmente) i suoi costi. La straordinaria e lunga carriera di Julia Roberts, decollata con Pretty Woman e portata avanti con Erin Brockovich, Nothing Hill, Ocean's Eleven, Il rapporto Pelican, ha visto il suo nome come attrice più pagata degli anni '90/2000 con una media di 20 milioni di dollari a film. Tuttavia, negli anni pare che il suo cachet abbia subito molte variazioni anche per via della sua presenza sempre meno costante nell'ambiente cinematografico.

I compensi degli attori di Hollywood raggiungono cifre da record man mano che la presenza dell'attore può assicurare un successo alla pellicola e Netflix, secondo un rapporto di Variety, ha saputo essere particolarmente generoso con gli attori ingaggiati per serie e film firmati dal colosso dallo studios.

Ma quanto è stata pagata per il ruolo di Amanda Sanford in Il mondo dietro di te? Per il film Netflix, Roberts ha firmato un contratto da bene 25 milioni di dollari (potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Il mondo dietro di te) Un cachet così alto che non sorprende se pensiamo che l'attrice, per quattro giorni di riprese per un piccolo ruolo in Mother's Day ha richiesto un cachet di 3 milioni di dollari. A ogni modo Julia Roberts non detiene un cachet fisso: ad esempio, nel caso di Mona Lisa Smile, l'attrice ha richiesto un cachet più basso ma una percentuale sul profitto del film. In media, dunque, Julia Roberts - seppur sull'argomento ci sia una certa riservatezza - guadagna 20 milioni di dollari per film.

Quali sono i prossimi progetti all'orizzonte per la star di Mangia Prega Ama? Al momento non abbiamo notizie circa i nuovi progetti dell'attrice ma le priorità di Julia Roberts sono cambiate: la famiglia viene prima di tutto e l'attrice mostra grande serenità.