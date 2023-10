Quanto guadagna Joe Russo? Il patrimonio del regista di Avengers

Joe Russo è al momento al centro delle polemiche a causa del suo video risposta a Martin Scorsese, ma a quanto ammonta il patrimonio del regista?

Ebbene, la risposta potrebbe sorprendervi. Nonostante Joe Russo, assieme al fratello Anthony, sia stato direttore di alcune delle pellicole più remunerative dell’universo Marvel, e in generale del mondo del cinema, tra cui Avengers Endgame, il suo patrimonio totale ammonterebbe a circa 10 milioni di dollari. Sicuramente non poco se confrontato con una qualsiasi persona comune, ma non tanto se invece paragonato al patrimonio di altri colleghi registi. Se Prendiamo ad esempio proprio Martin Scorsese, a cui Russo aveva risposto con un video in cui mostrava il suo cane chiamato ironicamente “Box office”, il patrimonio totale del regista di “Killers of The Flower moon” ammonta a ben 200 milioni di dollari, ben 20 volte quello di Joe Russo. Curiosamente, il patrimonio dell’altro dei fratelli Russo, Anthony, risulta essere di 20 milioni di dollari, il doppio di quello di Joe.

Nonostante i fratelli Russo siano reduci in qualità di produttori da successi di pubblico come la serie Tv per Amazon Prime Video Citadel, la seconda nuova serie originale più vista su prime Video, e Everything Everywhere All at once (qui trovate la nostra recensione di Everything Everywhere All at once), che ha ottenuto ben 7 statuette ai Premi Oscar, sembra che il patrimonio di Martin Scorsese rimanga irraggiungibile.