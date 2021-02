Quanto guadagna Jason Statham? Ecco il patrimonio della star di Transporter

Questa sera Jason Statham torna in tv con The Transporter, il primo film della saga cinematografica creata da Luc Besson e Robert Mark Kamen, che narra le vicende del trasportatore Frank Martin, l'ex mercenario dal cuore tenero.

Da quando nel 1998 ha incontrato Guy Ritchie, Jason Statham non si è mai fermato e tra alti e bassi si è affermato come una delle principali star degli action movie, diventando l'uomo simbolo delle scene ad alta tensione. L'attore che spesso e volentieri fa a meno anche degli stuntman, nel 2019 è risultato secondo Variety uno dei più pagati, riuscendo a raggiungere circa 13 milioni di dollari di guadagni.

Il salto di qualità in termini economici è giunto con il suo ingresso nel celebre franchise di Fast and Furious, infatti prima di vestire i panni di Deckard Shaw, l'attore non poteva vantare di certo un patrimonio così sconfinato. Stando agli ultimi aggiornamenti, il patrimonio netto di Jason Statham si aggira intorno ai 90 milioni di dollari, e pur non essendo sicuramente in cima alla lista dei più pagati di sempre, l'attore può di certo concedersi qualche sfizio.

Intanto Jason Statham sembra sicuro di non voler prendere parte ai cinecomic, l'interprete di Frank Martin ritiene infatti che perfino sua nonna potrebbe farli visto il massiccio utilizzo di effetti speciali. Se vi va inoltre, date uno sguardo alle 5 cose esilaranti che possono accadere solo nei suoi film.