Quanto guadagna adesso James Gunn? Le cifre del regista a capo dei DC Studios

Quanto guadagna adesso James Gunn? Nonostante The Suicide Squad sia uno dei più grandi flop della storia dei film di supereroi, Warner Bros ha affidato all'autore il compito di guidare i nuovi DC Studios: com'è cambiato il suo conto in banca?

Dopo la sua nomina a co-CEO di DC Studios in collaborazione con il produttore Peter Safran, il patrimonio netto di James Gunn è di circa 50 milioni di dollari, secondo Celebrity Net Worth: naturalmente, al momento non è dato sapere quanto incasserà personalmente il regista dai numerosi progetti DCU che usciranno nei prossimi anni, ma dato che sarà produttore di tutti i capitoli del nuovo DC, sia per il cinema che le serie tv in streaming su MAX, è molto probabile che il conto in banca dell'autore godrà di una crescita esponenziale nei prossimi anni.

Il suo lavoro con i Marvel Studios è ampiamente celebrato come uno dei migliori nella vasta offerta del Marvel Cinematic Universe, avendo realizzato personalmente la trilogia dei Guardiani della Galassia e pestato le sue idee per Avengers: Infinity War ed Endgame, nonché Spider-Man: Homecoming, Thor: The Dark World e Doctor Strange, e i fan ora si aspettano risultati simili anche in casa DC. Senza contare che James Gunn dirigerà personalmente Superman: Legacy e la serie tv Peacemaker: Stagione 2, progetti per i quali sarà pagato anche come regista.

Per altri contenuti, scoprite la mappa geografica del nuovo DCU.