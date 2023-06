Quanto guadagna Harrison Ford? Il patrimonio dell'attore di Indiana Jones

Harrison Ford è tornato per l'ultima volta nei panni di Indiana Jones per il quinto film, Indiana Jones e il quadrante del destino. L'attore ha indossato il costume di Indy mandando in visibilio i fan che attendevano da diversi anni questo momento. Un altro successo per l'attore, che rimpingua in questo modo il proprio patrimonio.

Non perdetevi la nostra recensione di Indiana Jones e il quadrante del destino, un altro successo al box-office per la star. Ma quanto guadagna Harrison Ford? Secondo le ultime stime, il patrimonio dell'attore americano al 2023 ammonterebbe a circa 300 milioni di dollari. I suoi maggiori guadagni derivano dalle numerose saghe cinematografiche di successo nelle quali ha recitato. Da Indiana Jones nel ruolo dell'archeologo e avventuriero protagonista dei film di Steven Spielberg, a Han Solo di Star Wars, interpretato nella trilogia originale e nel primo film della trilogia sequel.



Oltre ai cachet dei vari film è probabile che Ford possieda delle percentuali anche dal merchandising ricchissimo di entrambi i franchise.

Secondo le ultime informazioni circolate sui media, Harrison Ford guadagnerebbe tra i 12 e i 65 milioni di dollari a film. I contratti di Ford spesso includono degli accordi back-end in aggiunta al cachet, che variano in base allo studio, alle dimensioni del ruolo e al progetto. Nel 2015 Variety riportò che Disney pagò Ford 15 milioni di dollari per Star Wars: Il risveglio della Forza, più altri 10 milioni di dollari in base ai risultati al box-office.



Harrison Ford ha detto addio a Indiana Jones ma non al cinema, affermando di essere ancora intenzionato a recitare per il grande schermo.