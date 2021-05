Quanto guadagna Harrison Ford? Ecco cosa significa aver fatto Star Wars e Indiana Jones

Interprete del mitico Han Solo nell'Universo di Star Wars, archeologo nei panni di Indiana Jones nell'omonimo franchise di Steven Spielberg e protagonista dell'immortale Blade Runner di Ridley Scott nel ruolo di Rick Deckard: Harrison Ford è una vera e grandissima icona del cinema mondiale, e per questo viene pagato profumatamente.

Recentemente potrebbe recitare meno per dedicarsi al suo amatissimo aereo e agli sport spericolati nonostante i suoi 79 anni, ma in verità si sceglie i ruoli ormai quasi solo per sfizio o se si tratta di un progetto importante come il prossimo Indiana Jones 5 di James Mangold, che sarà anche il suo ultimo capitolo del franchise, dove presumibilmente passerà frusta e cappello al prossimo archeologo-avventuriero, un nuovo indie che però non sarà indie.



Detto questo, sorprendentemente, Harrison Ford si è guadagnato il primo posto su People With Money tra i dieci attori più pagati di Hollywood nel 2021, con un fatturato stimato intorno ai 58 milioni di dollari. La cifra è stata guadagnata dalla star tra l'aprile del 2020 l'aprile del 2021, che segnano un vantaggio netto di 30 milioni di dollari dal suo concorrente più vicino.



Davvero niente male, considerando che il suo ultimo film uscito in sala è Il richiamo della foresta di Chris Sanders.