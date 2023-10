Quanto guadagna Florence Pugh? Il cachet dell'attrice

Quanto guadagna Florence Pugh? La giovane attrice britannica è ancora agli albori della sua carriera, ma negli ultimi due-tre anni è già diventata una delle star più richieste del mondo dell'industria cinematografica di Hollywood con ruoli di spicco nei film più attesi del momento.

Con una nomination agli Oscar (per la miglior attrice non protagonista in Piccole Donne di Greta Gerwig) già all'attivo, un futuro assicurato nel Marvel Cinematic Universe come nuova Vedova Nera e la recente esplosione (si fa per dire) con Oppenheimer di Christopher Nolan, la fama dell'attrice continua a crescere e con essa il suo conto in banca: secondo le stime, attualmente il patrimonio netto di Florence Pugh corrisponde a circa 10 milioni di dollari, decisamente una grande quantità di denaro per qualcuno che ha da poco compiuto 27 anni. Tuttavia, considerando quanto la giovane star è stata in grado di realizzare in un periodo di tempo così breve, è probabile che nel giro di un altro paio d'anni il suo 'net worth' aumenterà rapidamente di valore.

Ricordiamo che l'attrice ha fatto il suo debutto cinematografico quando era ancora a scuola, nel 2014, con un ruolo in The Falling accanto a Maisie Williams di Game of Thrones. Si è imposta all'attenzione della critica con l'acclamato Lady Macbeth di William Oldroyd, e negli anni è apparsa anche in Midsommar di Ari Aster e The Little Drummer Girl di Park Chan-Wook.

Prossimamente, oltre a Thunderbolts dei Marvel Studios, dove riprenderà il ruolo di Yelena Belova già interpretato in Black Widow e nella serie MCU Hawkeye, sarà vista anche in Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve.