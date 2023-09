Quanto guadagna Drew Barrymore? Il patrimonio della star di Charlie's Angel

Drew Barrymore non voleva più recitare dopo la gravidanza, senza contare tutti gli altri ostacoli (iniziò a bere e fumare in tenera età), ma ci ha sempre regalato ottime interpretazioni. Il suo successo è grande, così come la remunerazione economica che ne deriva. A proposito, quanto guadagna Barrymore?

Stando a una prima stima, il patrimonio dell'attrice 48enne coincide con 125 milioni di dollari, soprattutto grazie agli investimenti nell'abbigliamento, nelle linee di trucchi e nel suo marchio personale di vino (a cui si aggiunge la compagnia cinematografica Flower Films, produttrice di Charlie's Angel). Ne deriva una media di 15 milioni per ogni progetto.

Ecco perché Drew Barrymore rientra tra i primi cento attori hollywoodiani in base allo stipendio. "Non ci sono molti ruoli in cui le donne possono essere forti, talentuose e divertenti" ha dichiarato l'attrice, "così come le occasioni di amare le donne nel profondo e instaurare un cameratismo senza risultare femministe. Nello stesso tempo, è difficile amare i ragazzi e fare quel che fanno, pur senza cercare di essere un vero uomo".

Classe '75, Drew Blyth Barrymore iniziò la propria carriera soltanto a 11 mesi, quando pubblicizzò un cibo per cani. In seguito, a 3 anni, partecipò nel film per la televisione Suddenly, Love, a cui due anni più tardi seguì Stati di allucinazione. Tra i suoi progetti principali, però, ricordiamo E.T. l'extra-terrestre, Scream, Donnie Darko e soprattutto Charlie's Angel - Più che mai, pellicola action-comedy del 2003 in cui interpretò Dylan Sanders.

Per fare un tuffo nel passato, non perdetevi la nostra recensione di Charlie's Angels.