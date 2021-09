Quanto guadagna Christopher Nolan? Scopriamo la paga del regista di Tenet

Christopher Nolan è una delle poche certezze che caratterizzano il cinema dei giorni nostri, almeno nell'ottica delle case produttrici: il regista di Tenet e Inception è uno di quelli a cui si dà carta bianca senza farsi troppi scrupoli, caso sempre più raro nella Hollywood odierna e giustificato, naturalmente, da ricavi sempre all'altezza.

L'incasso arriva puntuale ad ogni nuova uscita del nostro (nonostante Tenet sia stato un po' deludente sotto quest'aspetto, ma la pandemia, come ben sappiamo, non ha fatto prigionieri), che non a caso è attualmente in cima alla lista dei registi più pagati al mondo.

Secondo le stime pubblicate dalla rivista People With Money durante lo scorso 11 settembre, infatti, il regista che dopo Tenet potrebbe sbarcare in sala con un film sulla bomba atomica sarebbe attualmente il cineasta più retribuito al mondo, grazie a delle entrate pari a circa 46 milioni di dollari incassati tra agosto 2020 e agosto 2021, staccando di ben 20 milioni il collega secondo classificato.

Insomma, un anno davvero d'oro per il nostro Christopher, che nonostante le difficoltà della sua ultima opera dovute alla difficile situazione mondiale continua a rappresentare un totem su cui difficilmente i produttori smetteranno a breve di puntare. Voi, intanto, fateci sapere nei commenti qual è il vostro film preferito di Christopher Nolan.