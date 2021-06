Quanto guadagna Brad Pitt? Scoprite il patrimonio della star di Hollywood

Dopo un 2019 ricco di soddisfazioni grazie al bel Ad Astra di James Grey ma soprattutto a C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, che gli ha fatto portare a casa il suo primo Premio Oscar come Miglior Attore Non Protagonista, Brad Pitt nel 2020 si è ritagliato il ruolo di produttore con la sua Plan B, ma è ormai pronto a tornare.

Lo vedremo infatti nel 2022 in due titoli molto attesi: The Lost City of D di Aaron e Adam Nee e nello spericolato Bullet Train di David Leitch, anche se produrrà comunque un altro film, il Blonde di Andrew Dominik con protagonista Ana de Armas nel ruolo di Marylin Monroe. Una star instancabile e tra le più note e amate di Hollywood, tant'è che nel corso degli anni è riuscito ad aumentare a dismisura il suo star power e anche i suoi cachet - questo pure grazie alle produzioni -, arrivando a un patrimonio stimato davvero importante.



Negli anni '90 il suo stipendio base era arrivato per ingaggio a circa 17 milioni di dollari, salito poi a 20 milioni quando girò Mr. & Mrs. Smith fino a Ocean's Thirteen. Successivamente Pitt decise di tagliarsi lo stipendio della metà, tornando a 10 milioni per Bastardi senza gloria e altri titoli autoriale come L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, stipendio che chiede ancora oggi (più o meno, a volte un po' di più) e ha chiesto anche per C'era una volta a Hollywood.



Questo fa ammontare adesso il suo patrimonio personale a circa 300 milioni di dollari, che sono una cifra decisamente ragguardevole.