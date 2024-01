Quanto guadagna Bob Iger? Il faraonico stipendio del CEO di Disney

Quanto ha guadagnato Bob Iger nel 2023? Un proxy statement di Disney rivela lo stipendio di una delle 100 persone più influenti al mondo secondo Time, tornato a ricoprire il ruolo di CEO di The Walt Disney Company dal 2022.

Iger ha guadagnato un totale di 31,6 milioni di dollari, sommando il suo salario base con diversi bonus. Con il suo ritorno nel ruolo di CEO, Disney ha cambiato radicalmente i suoi piani e il suo approccio al media business. Iger era stato nominato CEO per la prima volta nel 2005, succedendo alla leadership di Michael Eisner, ed è rimasto in tale ruolo fino allo scadere del suo contratto nel 2020. Iger è stato sostituito da Bob Chapek, fino al novembre 2022. Iger si è espresso sulle condizioni disastrose in cui ha trovato la Disney al suo ritorno, che dal punto di vista dello streaming aveva perso centinaia di milioni di dollari ogni trimestre.

Andando nel dettaglio delle dichiarazioni di Disney sul salario di Iger, quest'ultimo ha ricevuto come stipendio base la somma di 865,385 dollari. Tuttavia, il pacchetto includeva anche 16,1 milioni di dollari in premi azionari e 10 milioni in premi di stock option. Inoltre, Iger ha ricevuto un bonus di 2,14 milioni di dollari e 2,48 milioni provenienti da altri indennizzi, arrivando così al totale di 31,6 milioni. Nonostante si tratti di cifre da capogiro, il CEO Disney ha guadagnato di meno rispetto al 2021, l'anno conclusivo del suo primo round, dove aveva totalizzato 45,9 milioni di dollari. Disney sembra comunque riporre molta fiducia in Iger e ha annunciato l'estensione del contratto del CEO, che dovrebbe rimanere fino al 2025. "Di volta in volta Bob ha dimostrato un'abilità impareggiabile nel trasformare con successo la Disney promuovendo una crescita futura e rendimenti finanziari, guadagnandosi così la reputazione di migliore CEO del mondo" ha dichiarato Mark G. Parker, presidente del board di The Walt Disney Company.