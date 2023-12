Quanto guadagna Adam Driver? Il cachet della star di Ferrari, House of Gucci e Star Wars

Un attore come Adam Driver è ormai ben inserito nel cinema contemporaneo, sia per quanto riguarda i lungometraggi pop sia per quelli d'autore. Ma quanto guadagna esattamente a film? Cerchiamo di capirlo assieme.

Raramente i cachet degli attori per i singoli film vengono resi pubblici, perciò ve lo diciamo fin da subito: non si sa di preciso quanto Adam Driver guadagni a film, ma possiamo fare una stima.

Stando infatti a siti come Celebrity Net Worth, Adam Driver ha un patrimonio che si aggira attorno ai sedici milioni di dollari, una cifra considerevole ma non gigantesca se si pensano ad altri attori come un Tom Cruise, per fare un esempio di quelli più pagati.

Facendo qualche stima si può immaginare che l'attore abbia un cachet che ora, dopo Star Wars e i film successivi, graviti attorno al milione di dollari a film, compenso che ovviamente cambia da pellicola a pellicola ma che potrebbe essere indicativo del suo salario.

Attori del calibro di Adam Driver poi ottengono uno stipendio sempre più alto man mano che partecipano a film di grido o che attirano il pubblico, perciò è plausibile che siano cifre di questo tipo a entrare nel conto in banca dell'attore di Ferrari.

E voi vi aspettavate un cachet così? Vi piace Adam Driver come attore? Noi vi lasciamo la nostra recensione di Ferrari e, visto che si parla di soldi, quanto è costato Ferrari di Michael Mann? Diteci comunque la vostra nei commenti!