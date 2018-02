Gruppo fan DC contro Black Panther, Rotten Tomatoes non tollererà discorsi di odio

La notizia che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, per quanto abbia dell’incredibile, ha reso necessaria una risposta ufficiale da parte del portale. Il sito ha assunto una precisa e dura presa di posizione contro gli utenti che condividono nella pratica soluzioni atte a sabotare il lavoro altrui.

L’intento di questi iscritti sarebbe quello di abbassare quanto più possibile l’indice di gradimento di Black Panther, cinecomic Marvel in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 14 febbraio. Questo “attacco” non esaurirebbe, tuttavia, la loro “sete di vendetta”, infatti minacciano di spoilerare la trama della pellicola e di agire in egual misura con i prossimi film realizzati dalla Walt Disney Pictures.

A distanza di alcune ore giunge il commento ufficiale di Rotten Tomatoes che vi riportiamo qui di seguito:

“Siamo orgogliosi di essere diventati una piattaforma per i fan appassionati che dibattono e discutono su prodotti di intrattenimento e per questo prendiamo questa responsabilità molto seriamente. Così come rispettiamo le diverse opinioni dei nostri fan, non tolleriamo tuttavia discorsi di odio. Il nostro team di sicurezza e gli esperti del network e dei social continueranno a monitorare da vicino i nostri portali. Qualunque utente coinvolto in queste attività sarà bloccato dal nostro sito e i suoi commenti verranno rimossi il prima possibile”.

L’accusa mossa da una fetta minoritaria dei fan del DC Extended Universe alla Casa di Topolino è quella sostanzialmente di pagare la critica per la stesura di recensioni positive in vista dell’uscita dei suoi lungometraggi.

Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda dopo la morte di suo padre, il re di Wakanda, per succedergli al trono e prendere il suo posto come legittimo re. Ma quando un vecchio e potente nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un tremendo conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo. Costretto ad affrontare tradimenti e pericoli, il giovane re dovrà radunare i suoi alleati e scatenare tutto il potere di Black Panther per sconfiggere i suoi nemici, mantenere Wakanda al sicuro e preservare lo stile di vita del suo popolo.

Diretto da Ryan Coogler (Creed - Nato per combattere), scritto a quattro mani dal regista Coogler e da Joe Robert Cole, prodotto dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, Black Panther vede il ritorno di Chadwick Boseman nei panni di T’Challa. Il cast del film comprende inoltre l’attore Michael B. Jordan (Erik Killmonger), l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Martin Freeman (Everett K. Ross), Daniel Kaluuya (W’Kabi), la candidata all’Oscar Angela Bassett (Ramonda), il premio Oscar Forest Whitaker (Zuri) e Andy Serkis (Ulysses Klaue / Klaw).

Black Panther sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Walt Disney Studios Motion Pictures il 14 febbraio.