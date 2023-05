Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, il nuovo trailer è un inno alla libertà

Dopo la rivelazione della data d'uscita de Il mio grosso grasso matrimonio greco3, il canale YouTube di Focus Features ha appena pubblicato il trailer ufficiale del film scritto e diretto da Nia Vardalos.

"Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 sta per tornare nei cinema con una nuova avventura" figura nella descrizione della clip. "Unisciti alla famiglia portokalos mentre viaggiano verso una riunione di famiglia in Grecia, attraverso un viaggio commovente, esilarante e pieno d'amore e colpi di scena. Opa!".

Nel cast, ricordiamo la stessa Nia Vardalos (Fotoula "Toula" Portokalos), John Corbett (Ian Miller), Elena Kampouris (Paris Miller) e Lainie Kazan (Maria Portokalos). A produrre il film, invece, sono Gary Goetzman, Tom Hanks e Rita Wilson. "È davvero emozionante avere con noi Nia Vardalos, sceneggiatrice nominata all'Oscar" ha dichiarato WIlon. "Sarà presente non soltanto davanti alla macchina da presa in quanto attrice, ma anche dietro come regista, a guidare il nostro amato cast in questo terzo film ambientato in Grecia. Il mio grosso grasso matrimonio greco ha portato la gioia tra il pubblico per ben 21 anni. Sono così felice che altro entusiasmo stia per arrivare".

Oltre alla saga in questione, Vardalos ha recitato anche in L'amore all'improvviso - Larry Crowne, Helicopter Mom e C'era una volta il Principe Azzurro, oltre a serie TV quali Persone scomparse, Grey's Anatomy, Law & Order - Unità vittime speciali e DuckTales. Nel 2003 fu candidata al Premio Oscar come miglior sceneggiatura originale per il primo capitolo del franchise e al Golden Globe come miglior attrice in un film commedia o musicale.

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione de Il io grosso grasso matrimonio greco 2.