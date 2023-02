Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, svelata la data di uscita

Il distributore Focus Features ha annunciato che Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, terzo capitolo della celebre commedia sentimentale iniziata nel 2002, arriverà in sala l'8 settembre 2023 in tutto il mondo.

La pellicola sarà ambientata interamente nella città di Atene, mentre è scritta e diretta da Nia Vardalos (peraltro interprete della storica protagonista Fotoula "Toula" Portokalos), a cui si aggiunge un cast stellare con attori del calibro di Louis Mandylor, Elena Kampouris, Maria Vacratsis, Andrea Martin e John Corbett, che tornerà come Aidan in And Just Like That... 2.

"La dolce amicizia sbocciata attraverso il mio rapporto con i produttori si è poi trasformata in una bellissima relazione, soprattutto quando hanno deciso di affidarmi la regia di questo nuovo capitolo del franchise" ha dichiarato recentemente Nardalos in una nota. "Abbiamo filmato tutte le scene della nostra riunione famigliare in Grecia, una location strepitosa che ha emozionato ciascuno di noi. E i vantaggi non finiscono qui: abbiamo mangiato cibo gratis!"

Rita Wilson, produttrice del film, ha aggiunto le seguenti parole: "È una grandissima emozione avere Nia Vardalos, sceneggiatrice candidata all'Oscar, che si trova non soltanto davanti alla telecamera in quanto attrice, ma anche dietro di essa in veste di regista, sempre pronta a guidare il nostro amato cast in questo terzo capitolo girato nella splendida Grecia. Il mio grosso grasso matrimonio greco ha entusiasmato il pubblico per ben ventuo anni... Sono così felice che un'altra gioia sia in arrivo per loro".

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione de Il mio grosso grasso matrimonio greco 2