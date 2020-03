Grosse novità in arrivo oggi per i Marvel Studios, di cosa si tratta?

Entro questa settimana dovrebbe arrivare in rete il trailer finale di Black Widow, ma in attesa di vedere Scarlett Johansson in azione sono state anticipate delle grosse novità in arrivo per la Marvel proprio nella giornata di oggi.

Brandon Davis di Comicbook.com, che in queste ore ha anticipato sul sito il possibile arrivo del trailer di Black Widow entro i prossimi giorni, ieri sera ha infatti pubblicato su Twitter un messaggio molto chiaro: "Domani sarà un grande giorno per la Marvel, più di quanto siate pronti."

Ad alimentare la notizia sulle possibili novità in arrivo oggi ci hanno pensato inoltre Jeremy Conrad di MCU Cosmic e lo scooper Daniel Richtman, con entrambi che sempre ieri sera hanno condiviso delle gif del film con Scarlett Johansson senza aggiungere alcun commento. Charles Murphy, altro scooper molto attivo sui titoli del MCU, ha inoltre confermato per oggi l'arrivo di "news" sul franchise.

Se da un lato tutto sembra puntare verso la direzione del nuovo filmato dedicato a Black Widow, un report di The Illuminerdi potrebbe invece cambiare non poco le carte in tavolo: stando a quanto rivelato dal sito, infatti, Disney oggi avrebbe in programma di pubblicare un nuovo trailer ufficiale di Jungle Cruise, il che a meno di sorprese escluderebbe la promozione di un altro importante titolo della Casa di Topolino nell'arco della stessa giornata.

Che si tratti dunque di novità sulle date di uscita, o sulle serie Disney+? A questo punto, non ci resta che attendere maggiori dettagli direttamente dai canali ufficiali. Nel frattempo, a proposito di MCU, vi rimandiamo alle novità sulla trama de Gli Eterni svelate in queste ora da Gemma Chan.