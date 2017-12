Gringo: primo trailer per la dark comedy con Charlize Theron e David Oyelowo

Amazon Studios e STX Films hanno diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, dark comedy firmata, in cui spicca la presenza di

Scritta da Anthony Tambakis e Matthew Stone, la pellicola mostra il declino morale di Harold Soyinka (Oyelowo), uomo d’affari trasformatosi in criminale, che viene coinvolto in un giro pericoloso che riguarda narcotrafficanti, mercenari internazionali e la DEA (la polizia anti-droga americana).

Oltre alla Theron – anche produttrice del film – del cast fanno parte David Oyelowo, Joel Edgerton, Amanda Seyfried, Thandie Newton, Yul Vazquez e Sharlto Copley. Il regista è il fratello di Joel Edgerton, ha lavorato come stuntman per parecchie produzioni americane, incluso Ewan McGregor in Star Wars: L’attacco dei cloni e Star Wars: La vendetta dei Sith. Ha anche diretto quattro videoclip di Bob Dylan: "Beyond Here Lies Nothin'", "Must Be Santa", "Duquesne Whistle" e "The Night We Called It A Day".



Dopo averla apprezzata in Atomica Bionda, rivedremo la Theron in Tully di nuovo diretta da Jason Reitman e nel nuovo film di Jonathan Levine, Flarsky, nonché produttrice della seconda stagione di Mindhunter. Joel Edgerton, invece, è attualmente impegnato nella post-produzione della sua seconda regia, Boy Erased.

La distribuzione del film nelle sale americane è fissata per il 9 marzo 2018.