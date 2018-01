Gringo: ecco i character poster, anche quelli di Charlize Theron e di Amanda Seyfried!

Gli Amazon Studios e la STXfilms hanno pubblicato una serie di nuovissimi character poster di Gringo , la dark comedy diretta da

Nel film ci sono, tra i membri del cast, David Oyelowo, Charlize Theron, Joel Edgerton, Amanda Seyfried, Thandie Newton, e Sharlto Copley.



Una curiosità? Il regista di Gringo è il fratello di Joel Edgerton, Nash: precedentemente ha lavorato come stuntman per Ewan McGregor in Star Wars: L’attacco dei cloni e in Star Wars: La vendetta dei Sith. Ha anche diretto quattro video di Bob Dylan: "Beyond Here Lies Nothin'", "Must Be Santa", "Duquesne Whistle" e "The Night We Called It A Day".

Gringo è un'esilarante mix di commedia nera, film action, drama e trama intricata. E' un simpatico viaggio in Messico, dove l'uomo d'affari dai modi gentili Harold Soyinka (David Oyelowo) si ritrova in balia dei suoi ex colleghi di lavoro, signori della droga locali e di un mercenario con problemi di coscienza. Attraverserà la linea che distingue il cittadino normale e rispettoso della legge dal ricercato criminale: Harold si ritroverà pertanto a dover combattere per sopravvivere a questa paradossale situazione, sempre più pericolosa in modi che sollevano una domanda, lui è rimasto indietro oppure si trova già due passi avanti?

Scritto da Anthony Tambakis e da Matthew Stone, Gringo è prodotto da Rebecca Yeldham, Nash Edgerton, Beth Kono, A.J. Dix, Charlize Theron e Anthony Tambakis.

Gringo esce al cinema il 9 marzo 2018.

Date un'occhiata ai bellissimi e colorati character poster nella galleria d'immagini qui sotto e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!