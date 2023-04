Grindhouse, Quentin Tarantino confessa:'Fu uno shock ma ricominciai a ricevere proposte'

Quentin Tarantino in questo periodo è impegnato nella promozione del suo nuovo libro, Cinema Speculation, e ha fatto tappa anche in Italia. Il regista de Le iene e Pulp Fiction ha ricordato il periodo di Grindhouse - A prova di morte, e ciò che provò all'epoca, quando il film non suscitò grande clamore al botteghino quando uscì.

Il film incassò soltanto 31 milioni di dollari, recuperando a malapena il budget di 30 milioni di dollari stanziato all'inizio della produzione.

Nel corso di un'intervista in Spagna, Tarantino - che nel 2020 disse che la gente non ha capito niente di Grindhouse - ha dichiarato:"Ho avuto la fortuna di scrivere storie che hanno trovato una connessione con così tante persone, e questo mi ha permesso di praticare la mia arte senza le restrizioni che la maggior parte dei cineasti ha. Ora, è successa una cosa divertente; per un po' ho ricevuto un sacco di proposte di progetti, finché gli studi hanno finito per presumere che lavorassi alle mie storie e non ne valesse la pena. Ma dopo Grindhouse, che non andò bene al botteghino, e fu un po' uno shock per la mia fiducia, ho ricominciato a ricevere una sacco di proposte. Devono aver pensato che forse in quel momento ero commosso e il mio temperamento si fosse abbassato".



Quentin Tarantino ha intenzione di ritirarsi dopo il prossimo decimo film:"Non c'è niente di sbagliato nel realizzare film su commissione a Hollywood. Mi hanno sempre proposto progetti interessanti. Ma ho preferito reinvestire su me stesso e ho realizzato Bastardi senza gloria".