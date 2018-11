Grindelwald è pronto alla guerra nel trailer internazionale di Animali Fantastici 2

Entrati ormai nel mese di Novembre la campagna promozionale di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald entra pienamente nel vivo. Il mondo magico affronterà in questo secondo appuntamento della saga una grave minaccia, quella rappresentata dal mago oscuro Gellert Grindelwald, il quale si mostra in tutto il suo potere nel nuovo trailer.

Non solo magia oscura al centro del video della pellicola sceneggiata dalla scrittrice J.K. Rowling, infatti le sequenze ci mostrano anche delle nuove creature magiche che faranno la loro prima apparizione nel corso della narrazione, oltre all’attesa di rivedere quelle già amate e conosciute nel corso di Animali Fantastici e Dove Trovarli.

Frattanto Johnny Depp, l’attore che presta il volto al villain Grindelwald, ha già confermato il suo ritorno nel terzo capitolo del franchise:

“Le possibilità in quel mondo sono innumerevoli, puoi sperimentare davvero qualsiasi cosa. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo e penso che cominceremo a girare a partire dalla metà del prossimo anno”.

Diretto dal filmmaker David Yates, regista a cui la Warner Bros. ha affidato la direzione di diversi capitoli del mondo di Harry Potter, in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) riesce a fuggire dalla detenzione e ad intraprendere il cammino che lo porterà verso la realizzazione del suo ambito sogno: riunire i maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici. Con l’aiuto questa volta di Albus Silente (Jude Law), Newt tornerà nuovamente ad affrontare il nemico, in una battaglia che vedrà coinvolte vecchie conoscenze del primo lungometraggio e personaggi che faranno la loro prima apparizione nel corso dell’avventura.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Warner Bros. Pictures a partire dal 15 novembre.