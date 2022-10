Il Grinch protagonista in versione slasher nel nuovo horror The Mean One

Uno dei personaggi iconici del mondo dell'infanzia, Il Grinch, sta per tornare sullo schermo in una versione totalmente inedita. Il personaggio sarà protagonista in versione slasher nel nuovo horror The Mean One. Il Grinch venne creato da Dr. Seuss nel 1957, inserito nel libro How the Grinch Stole Christmas!

The Mean One è diretto da Steven LaMorte e propone una versione parodia del Grinch. Il film è infatti ambientato in una cittadina di montagna chiamata Newville, con il personaggio principale che, come da copione, disprezza le festività natalizie. La trama horror racconterà il ritorno di Cindy nella cittadina dopo aver massacrato i propri genitori una ventina d'anni prima, cercando vendetta. Un mix divertente tra orrore e atmosfere natalizie che potrebbe conquistare gli spettatori.



Il Grinch è noto per il suo odio nei confronti del Natale e per la sua irritabilità. Nel corso degli anni è stato adattato parecchie volte al cinema e in tv, dallo speciale animato del 1966, doppiato da Boris Karloff sino al film live action del 2000 diretto da Ron Howard, interpretato da Jim Carrey.



L'ultima versione al cinema è quella animata doppiata da Benedict Cumberbatch del 2018 - sul sito potete recuperare la recensione di Il Grinch - autentico successo al botteghino.



Il film uscirà il 15 dicembre, grazie a XYZ Films. Il Grinch è già il secondo personaggio simbolo dell'infanzia che viene declinato in questo modo nell'ultimo anno dopo l'uscita di Winnie the Pooh in versione horror.