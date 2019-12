Il Grinch: Netflix UK cancella il film di Ron Howard dall'offerta e gli utenti protestano

Netflix UK ha attirato su di sé diverse polemiche dopo la decisione di rimuovere il film natalizio di Ron Howard, Il Grinch, con protagonista Jim Carrey, dalla libreria del mese di dicembre. Il Grinch non è più disponibile tra i film opzionali su Netflix UK, accusato di somigliare proprio al protagonista del film, che odia il Natale.

Basato sulla classica storia per bambini dal titolo How the Grinch Stole Christmas di Dr. Seuss, il film del 2000, diretto da Ron Howard, ha come protagonista Jim Carrey, nei panni dell'eccentrico e misantropo protagonista del film, un bizzarro essere che abita nella città di Chinonsò, e che disprezza il Natale.

Il suo obiettivo è distruggere il Natale e lo spirito natalizio della città, rubando i loro regali e le decorazioni mentre dormono.



"Come mai ragazzi avete rimosso Il Grinch da Netflix il 1° dicembre? Era lì ieri, non credo che Il Grinch abbia rubato il Natale" ha twittato un utente.

Un altro tweet riporta:"Il Grinch è su Netflix da luglio e ora è il 1° dicembre e l'hanno tolto? Si tratta di uno scherzo, vero? Il Natale è annullato!".

Nonostante Il Grinch sia stato cancellato dalla libreria Netflix, può essere rintracciato su Amazon e acquistato su Sky Store, insieme alla versione animata del 2018, con Benedict Cumberbatch che presta la voce al protagonista. Potete leggere la nostra recensione de Il Grinch con Jim Carrey su Everyeye.

Il Grinch è il sesto film con il maggior incasso del 2000. Nel cast anche una giovanissima Taylor Momsen.

Lo scorso anno è scomparsa Audrey Geisel, vedova del Dr. Seuss.