Il Grinch diventa un assassino psicopatico nel trailer dell'horror natalizio The Mean One

Dopo le versioni horror di Winnie the Pooh e Pimpi nel trailer ufficiale di Winnie the Pooh Blood & Honey, anche Il Grinch si prepara a rinascere in versione serial killer nel nuovo film The Mean One.

La commedia natalizia slasher, diretta da Steven LaMorte e scritta da Flip e Finn Kobler, è esattamente quello che promette di essere, vale a dire una parodia horror del libro per bambini del 1957 "How the Grinch Stole Christmas!" del Dr. Seuss, e segue l'omonimo personaggio verde e hater del Natale mentre scatena una furia omicida disturbando le vacanze degli abitanti di una sonnolenta cittadina di montagna.

Si tratta del quarto adattamento cinematografico della storia, dopo il primo speciale televisivo del 1966, il secondo il lungometraggio live-action del 2000 con Jim Carrey e il terzo animato in CGI uscito nel 2018. Il film è prodotto da A Sleight of Hand Productions, Amy Rose Productions e Kali Pictures e, poiché si tratta di una parodia non autorizzata, non userà mai il testo del libro originale: ecco perché il nome del Grinch non compare nel titolo.

The Mean One uscirà negli Stati Uniti il 9 dicembre 2022, ed è interpretato da David Howard Thornton, con Krystle Martin, Chase Mullins, John Bigham, Erik Baker, Flip Kobler e Amy Schumacher nei ruoli secondari.

Per altri contenuti natalizi, guardate il trailer di Violent Night, nuovo action con David Harbour nei panni di un indiavolato Babbo Natale.