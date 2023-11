Il Grinch 2 si farà? Jim Carrey risponde ai rumor

Il Grinch, uscito nelle sale nel 2000, ormai ventitré anni fa, è uno dei grandi successi nella carriera di Jim Carrey. L'attore canadese ha interpretato l'iconico personaggio di Dr. Seuss che odia il Natale, e il film è diventato nel corso degli anni un classico da rivedere nel periodo delle festività. Ma ci sarà un sequel?

In passato, a Cinemablend, Jim Carrey aveva dichiarato di non essere proprio un animale da sequel. Tuttavia, lo status raggiunto da Il Grinch nell'immaginario popolare potrebbe indurlo a ripensarci, nel caso nascesse una concreta possibilità di realizzare un seguito.



Al momento però l'ipotesi è davvero remota. Tramite i propri rappresentati, Jim Carrey ha dichiarato a People che non c'è alcun fondamento intorno alle voci sul sequel del film:"Non c'è niente di vero nel fatto che Jim riprenda il ruolo del Grinch in un sequel de Il Grinch".



Inoltre, dopo aver girato Sonic - Il film 2, Jim Carrey avrebbe deciso di ritirarsi, a meno che non riceva la sceneggiatura perfetta, come ha dichiarato lui stesso:"Bene, vado in pensione. Sì, probabilmente. Sono abbastanza serio. Dipende. Se gli angeli portassero una sorta di copione scritto con inchiostro dorato che mi dice che sarà davvero importante che le persone lo vedano potrei continuare nel percorso ma mi prenderò una pausa". Carrey ha dichiarato di amare particolarmente la propria vita tranquilla e vuole dedicarsi maggiormente alla pittura, un'altra sua grande passione.



Voi cosa ne pensate? Vorreste rivedere Jim Carrey nel ruolo del gigantesco burbero mostro verde di Dr. Seuss?

Nel frattempo, recuperate la nostra recensione de Il Grinch, con Jim Carrey, diretto da Ron Howard.